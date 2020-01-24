Полиция и Роспотребнадзор изъяли в торговых точках Саратова 372 упаковки никотиновых смесей

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:47:27+03:00

Разрешений на продажу у продавцов не было

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Региональный Роспотребнадзор вместе с полицией проверил более 1 тыс. предприятий потребительского рынка в Саратове, в десяти из них продавались никотиносодержащие смеси — 372 единицы упаковок изъяты. Продавцам грозят штрафы.

При этом в большинстве случаев производители, указанные на упаковках, по этим адресам отсутствуют. Таким образом, неизвестны условия и места производства этих смесей.

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что некурительная никотиносодержащая продукция не имеет разрешения на продажу и представляет опасность для здоровья потребителей. Содержание никотина в таких смесях значительно превышено — использование одной единицы смеси приравнивается к выкуриванию 2-3 пачек сигарет.

При всасывании через слизистую во рту такое количество никотина может привести к острому отравлению.

ИСТОЧНИК KP.RU