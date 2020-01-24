Панков: Проекты Володина помогают создавать школы и детсады нового типа

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:47:27+03:00

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Жители саратовского микрорайона «Звезда» высоко оценили школу и детский сад, построенные после того, как они обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» пишет депутат Госдумы Николай Панков.

- Проекты Володина помогают создавать в нашей области школы и детсады нового типа. В том числе, в микрорайоне «Звезда». Здесь принципиально новый подход к организации пространства. Многофункциональность, нестандартное, художественное оформление помещений создают творческую атмосферу, это поможет детям быть более активными, открытыми. Есть все, чтобы с малых лет приучить детей к труду, науке. Даже в детском саду обустроена мастерская для малышей, есть микроскопы и другое оборудование.

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Все решения обсуждались с жителями. Это главное, что должно быть везде. А без учета мнения людей это просто мертвые здания. Люди говорят, что получили даже больше того, о чем просили спикера. Не просто школу и детский сад, а современные образовательные центры, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU