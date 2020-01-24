2020-01-24T12:47:27+03:00
Общество

Панков: Проекты Володина помогают создавать школы и детсады нового типа

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Жители саратовского микрорайона «Звезда» высоко оценили школу и детский сад, построенные после того, как они обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» пишет депутат Госдумы Николай Панков.

- Проекты Володина помогают создавать в нашей области школы и детсады нового типа. В том числе, в микрорайоне «Звезда». Здесь принципиально новый подход к организации пространства. Многофункциональность, нестандартное, художественное оформление помещений создают творческую атмосферу, это поможет детям быть более активными, открытыми. Есть все, чтобы с малых лет приучить детей к труду, науке. Даже в детском саду обустроена мастерская для малышей, есть микроскопы и другое оборудование.

.

.

Все решения обсуждались с жителями. Это главное, что должно быть везде. А без учета мнения людей это просто мертвые здания. Люди говорят, что получили даже больше того, о чем просили спикера. Не просто школу и детский сад, а современные образовательные центры, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Катавшийся на тюбинге саратовец сбил сноубордистку и выплатил более 80 тыс. рублей
Экс-сотрудник автодорожного надзора попался на взятке от водителя грузовика
Пропавшая в Саратовской области женщина даже не знала о своих поисках
МЧС предупреждает саратовцев об усилении ветра
В Балакове мужчина попал в колонию за 133 грамма каннабиса
Полиция и Роспотребнадзор изъяли в торговых точках Саратова 372 упаковки никотиновых смесей
Панков: Проекты Володина помогают создавать школы и детсады нового типа
Жительница Саратова просит снести проблемный дом на 1-м Вакуровском проезде
Волонтеров «Зеленого Быка» пригласили в саратовскую облдуму
Саратовцы отпразднуют День студента трезвыми
СГЮА приглашает на День открытых дверей
На пожаре под Самойловкой погиб мужчина
Панков: Проекты Володина помогают молодежи реализовать себя в нашей области
Саратовский НВКбанк лишился лицензии