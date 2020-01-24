24 Янв. 2020 2020-01-24T14:31:46+03:00

Она обратилась в суд с иском о незаконности его возведения

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Жительница Саратова просит снести проблемный дом на 1-м Вакуровском проезде Саратова.

Как рассказала «КП-Саратов» ее родственница, 21 января в Октябрьский районный суд поступило исковое заявление о сносе самовольно возведенной постройки, построенной в нарушение градостроительного законодательства без соблюдения норм пожарной безопасности, норм СНиП и СанПиН.

Иск был зарегистрирован 22 января. Ответчиками выступают ООО «Феникс-2010» и администрация города. Третьим лицом — министерство строительства и ЖКХ области.

- Также попросили суд привлечь к рассмотрению дела прокурора города для проверки факта выдачи разрешения на незаконное строительство на предмет коррупционной составляющей для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, — рассказала Лидия Усанова, родственница владелицы участка, который занимает смежную с проблемным домом территорию.

Напомним, дом на 1-м Вакуровском проезде не могут сдать из-за отсутствия пожарного проезда. Его было предложено проложить через участок, где располагался частный дом (сейчас он сгорел). Однако собственники не согласились продавать землю за предложенную им сумму. Теперь они просят снести дом ООО «Феникс-2010», который намечен к вводу в марте.

Ранее Лидия Усанова через «КП-Саратов» сообщала, что многоэтажный дом строится незаконно. Более того, произошел захват земельного участка ее семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU