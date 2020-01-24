2020-01-24T16:12:47+03:00
Общество

СГЮА приглашает на День открытых дверей

Екатерина Семенова
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26 января в Саратовской государственной юридической академии состоится традиционный День открытых дверей.

День открытых дверей — это отличная возможность для абитуриентов и их родителей узнать об особенностях приемной кампании 2020 года и нововведениях в правилах приема, познакомиться с вузом, его учебными структурными подразделениями, узнать о направлениях подготовки и специальностях, об учебной, научной, спортивной и творческой жизни академии, о программе военной подготовки, истории и многолетних традициях СГЮА, о перспективах будущего трудоустройства, а также познакомиться с современной инфраструктурой вуза в рамках обзорной экскурсии.

Мероприятие начнется 26 января (воскресенье) в 12:00 (11:00 по московскому времени) в актовом зале учебного корпуса СГЮА №1 (улица Чернышевского, 104). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8452) 299105.

Также в этот день будет организована онлайн-трансляция мероприятия на официальном сайте академии www.сгюа.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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