2020-01-24T11:30:43+03:00
Общество

Панков: Проекты Володина помогают молодежи реализовать себя в нашей области

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что проекты председателя Госдумы Вячеслава Володина помогают молодежи реализовать себя в нашей области, жить и работать здесь, развивать наш регион.

- В насыщенном графике рабочих поездок Володина строящийся предуниверсарий - один из главных объектов. Новые корпуса хорошо вписались в исторический центр города. В этом году учебное учреждение, уникальное для нашей области, готовится принять учеников. Для спикера важно все, что касается условий обучения и проживания детей. Светлые просторные помещения, предусмотрено все для занятий спортом, наукой, искусствами, для отдыха, развития талантов. Надо поднимать планку в проектировании и строительстве всех объектов, применять творческий подход, подчеркнул спикер. Молодежь — самое дорогое достояние нашей области, и на ее поддержку направлены многие проекты спикера. В том числе, реконструкция и строительство школ, детских садов, спорткомплексов, помощь талантливым детям. Возвращается и престиж профессии учителя, растет зарплата молодых специалистов. Все направлено на то, чтобы молодое поколение могло реализовать себя в нашей области, жить и работать здесь, развивать наш регион.

Справедливый вопрос Володина: как на территории рядом с предуниверсарием могло возникнуть непонятное кирпичное строение? Без общественных слушаний и согласований. Надо разобраться, кто крышует подобные явления, почему в общественных зонах появляются такие сараи, в чьих это интересах? И почему такие вещи не пресекает прокуратура? — пишет Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Панков: Проекты Володина помогают молодежи реализовать себя в нашей области
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