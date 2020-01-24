В Вольске-18 подросток переломал кости отчиму
В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.
Следствие считает, что 16 января в городе Вольск-18 подросток поссорился с 44-летним отчимом. Он ударил его ногой в живот, а потом кулаком — по голове и телу.
Далее юноша схватил металлическую трубу от турника и принялся избивать мужчину по голове, груди и рукам.
Позже он опомнился и позвонил бабушке, рассказав о случившемся и попросив вызвать врачей.
Медики госпитализировали пострадавшего с переломами височной и скуловой кости, ушибом головного мозга, переломом ребра, пневмотораксом и т. д.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU