2020-01-24T11:24:07+03:00
Происшествия

В Вольске-18 подросток переломал кости отчиму

Мальчик избил мужчину металлической трубой
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствие считает, что 16 января в городе Вольск-18 подросток поссорился с 44-летним отчимом. Он ударил его ногой в живот, а потом кулаком — по голове и телу.

Далее юноша схватил металлическую трубу от турника и принялся избивать мужчину по голове, груди и рукам.

Позже он опомнился и позвонил бабушке, рассказав о случившемся и попросив вызвать врачей.

Медики госпитализировали пострадавшего с переломами височной и скуловой кости, ушибом головного мозга, переломом ребра, пневмотораксом и т. д.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Проекты Володина помогают молодежи реализовать себя в нашей области
Саратовский «НВКбанк» лишился лицензии
В Вольске-18 подросток переломал кости отчиму
В Поволжском институте управления РАНХиГС определили победителей городского чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников
В Советском районе дебошир брызнул в глаза ребенку из баллончика и отправился в колонию
Больше всего в Саратовской области рожают женщины старше 30
В Балакове дама избила парня и отняла кальяны, нарды и белье
Предполагаемого виновника автокатастрофы под Саратовом арестовали в больничной палате
Предстоящая ночь в Саратовской области будет теплее дня
Весной в микрорайоне «Звезда» начнет работу детский сад
В саратовском ТЮЗе состоялось открытие персональной выставки главного художника театра Ольги Колесниковой
Женщина украла четверть миллиона у 95-летней старушки в Саратове
Володин поручил проверить законность застройки территорий в Саратове
В Саратове рецидивист обменял детскую коляску на водку и сигареты
Вячеслав Володин продолжает работать в Саратове
В Балашове подросток умер на глазах родного дяди у бабушки в гостях
У Детского парка в Саратове двое парней избили и ограбили юношу
В пятницу в Саратовской области будет морозно и ветрено
Обманутые дольщики Саратовской области не жалуются на размер компенсаций
Саратовская область — лидер в ПФО по производству прудовой рыбы
Скоростной трамвай в Саратове будет стоить 7 млрд рублей
Володин Радаеву: Нам с вами повезло