В Вольске-18 подросток переломал кости отчиму

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:24:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вольске Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствие считает, что 16 января в городе Вольск-18 подросток поссорился с 44-летним отчимом. Он ударил его ногой в живот, а потом кулаком — по голове и телу.

Далее юноша схватил металлическую трубу от турника и принялся избивать мужчину по голове, груди и рукам.

Позже он опомнился и позвонил бабушке, рассказав о случившемся и попросив вызвать врачей.

Медики госпитализировали пострадавшего с переломами височной и скуловой кости, ушибом головного мозга, переломом ребра, пневмотораксом и т. д.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU