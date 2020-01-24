2020-01-24T10:40:40+03:00
Общество

Больше всего в Саратовской области рожают женщины старше 30

Мальчиков родилось больше, чем девочек
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году отделы ЗАГС по Саратовской области составили более 82 тыс. государственных регистраций актов гражданского состояния.

- За год в Саратовской области зарегистрировали более 20,3 тыс. детей, мальчиков родилось больше — 51%, девочек — 49%, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства области.

Оказалось, что больше всего в регионе рожают женщины старше 30 лет — 9 219 регистраций за 2019 год, второе место — матери от 25 до 29 — 6 477 рождений, топ-3 замыкают гражданки от 18 до 24 лет — 4 453 регистрации.

В первый раз ребенок появился у 7 969 женщин, второй — у 7 954, а третий — у 3 045 теперь уже многодетных матерей, четвертого и более ребенка родили 1 359 жительниц области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Проекты Володина помогают молодежи реализовать себя в нашей области
Саратовский «НВКбанк» лишился лицензии
В Вольске-18 подросток переломал кости отчиму
В Поволжском институте управления РАНХиГС определили победителей городского чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников
В Советском районе дебошир брызнул в глаза ребенку из баллончика и отправился в колонию
Больше всего в Саратовской области рожают женщины старше 30
В Балакове дама избила парня и отняла кальяны, нарды и белье
Предполагаемого виновника автокатастрофы под Саратовом арестовали в больничной палате
Предстоящая ночь в Саратовской области будет теплее дня
Весной в микрорайоне «Звезда» начнет работу детский сад
В саратовском ТЮЗе состоялось открытие персональной выставки главного художника театра Ольги Колесниковой
Женщина украла четверть миллиона у 95-летней старушки в Саратове
Володин поручил проверить законность застройки территорий в Саратове
В Саратове рецидивист обменял детскую коляску на водку и сигареты
Вячеслав Володин продолжает работать в Саратове
В Балашове подросток умер на глазах родного дяди у бабушки в гостях
У Детского парка в Саратове двое парней избили и ограбили юношу
В пятницу в Саратовской области будет морозно и ветрено
Обманутые дольщики Саратовской области не жалуются на размер компенсаций
Саратовская область — лидер в ПФО по производству прудовой рыбы
Скоростной трамвай в Саратове будет стоить 7 млрд рублей
Володин Радаеву: Нам с вами повезло