Больше всего в Саратовской области рожают женщины старше 30

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:40:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году отделы ЗАГС по Саратовской области составили более 82 тыс. государственных регистраций актов гражданского состояния.

- За год в Саратовской области зарегистрировали более 20,3 тыс. детей, мальчиков родилось больше — 51%, девочек — 49%, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства области.

Оказалось, что больше всего в регионе рожают женщины старше 30 лет — 9 219 регистраций за 2019 год, второе место — матери от 25 до 29 — 6 477 рождений, топ-3 замыкают гражданки от 18 до 24 лет — 4 453 регистрации.

В первый раз ребенок появился у 7 969 женщин, второй — у 7 954, а третий — у 3 045 теперь уже многодетных матерей, четвертого и более ребенка родили 1 359 жительниц области.

ИСТОЧНИК KP.RU