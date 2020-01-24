2020-01-24T11:08:48+03:00
Происшествия

В Советском районе дебошир брызнул в глаза ребенку из баллончика и отправился в колонию

Мужчину объявляли в федеральный розыск
Екатерина Семенова
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В Советском районе Саратовской области местного жителя признали виновным в публичном оскорблении представителя власти, управлении транспортным средством в пьяном виде и хулиганстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 46-летний мужчина ранее неоднократно был судим.

Около 16 часов 30 января в подъезде дома в поселке Степное пьяный рецидивист громко слушал музыку со своего телефона и нецензурно ругал прохожих.

Соседи вызвали полицию. Правоохранители доставили гражданина в больницу на освидетельствование, но тот обругал и их.

На следующий день мужчина снова выпил и отправился в отдел, чтобы отомстить. На скутере он приехал на улицу Димитрова и брызнул из газового баллончика в глаза 43-летнему прохожему и 12-летней девочке.

После этого злоумышленник был пойман, но сумел скрыться и объявлен в федеральный розыск. Мужчину удалось задержать в Краснодарском крае у родственников.

Суд отправил гражданина в колонию общего режима на 3,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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