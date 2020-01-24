В Советском районе дебошир брызнул в глаза ребенку из баллончика и отправился в колонию
В Советском районе Саратовской области местного жителя признали виновным в публичном оскорблении представителя власти, управлении транспортным средством в пьяном виде и хулиганстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 46-летний мужчина ранее неоднократно был судим.
Около 16 часов 30 января в подъезде дома в поселке Степное пьяный рецидивист громко слушал музыку со своего телефона и нецензурно ругал прохожих.
Соседи вызвали полицию. Правоохранители доставили гражданина в больницу на освидетельствование, но тот обругал и их.
На следующий день мужчина снова выпил и отправился в отдел, чтобы отомстить. На скутере он приехал на улицу Димитрова и брызнул из газового баллончика в глаза 43-летнему прохожему и 12-летней девочке.
После этого злоумышленник был пойман, но сумел скрыться и объявлен в федеральный розыск. Мужчину удалось задержать в Краснодарском крае у родственников.
Суд отправил гражданина в колонию общего режима на 3,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU