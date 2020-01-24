В Балакове дама избила парня и отняла кальяны, нарды и белье

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:34:02+03:00

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В центре Балакова полиция поймала женщину, подозреваемую в разбое.

- Вечером 23 января 21-летний парень рассказал в отделе, что в ночь с 21 на 22 января кто-то залез в квартиру на улице Шевченко, избил его и забрал 2 кальяна, нарды, обувь и белье на общую сумму 24,2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские поймали 35-летнюю жительницу Хвалынска, ранее привлекавшуюся за нарушение неприкосновенности жилища. У злоумышленницы изъяли похищенное и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU