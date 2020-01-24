Предстоящая ночь в Саратовской области будет теплее дня

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:49:34+03:00

Однако в темное время суток начнется снег, порывистый ветер и метели

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Понижение температуры воздуха, которое происходит сейчас и было прошлой ночью, — кратковременное. Об этом «КП-Саратов» сообщил руководитель Саратовского Гидрометцентра Михаил Болтухин.

Понижение температуры в Правобережье Саратовской области достигало 12-16 градусов ниже нуля, в Левобережье — -10…-12, а в Саратове — до -9 градусов.

- Уже сегодня в ночь температура вновь начнет повышаться, начиная с западных районов региона. Усилится ветер юго-западного направления, его порывы будут составлять до 15–17 м/с. Также выпадет снег в количестве до 1-2 мм, — сообщил Михаил Болтухин.

Снег выпадет в количестве 1-2 ммФото: Ольга Симонова

По области ожидаются метели, гололед, на некоторых участках дорог будет снежный накат.

- Аномальный ход температуры будет в течение предстоящей ночи. Обычно в темное время суток она понижается, но этой ночью она повысится, по сравнению с днем, — отметил Михаил Федорович.

Завтра, 25 января, днем по региону будет от -1 до +4, в Саратове — +1…+3 градуса. Ночью с субботы на воскресенье — -4…-9, в облцентре -3…-5 градусов.

В воскресенье температура также на пару градусов будет выше, чем в субботу.

По словам Болтухина, аномально теплая погода для зимы будет продолжаться, несмотря на короткий перерыв.

Михаил Федорович отметил, что похолодание в регион пришло из-за того, что на широте Архангельска смещается очередной атлантический циклон. Поэтому значительная часть европейской территории оказалась в его тылу, а Саратовская область — в ложбине, из-за чего арктический воздух и пришел в наш регион, но он скоро сменится на теплый.

ИСТОЧНИК KP.RU