Весной в микрорайоне «Звезда» начнет работу детский сад

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:06:31+03:00

Строительство соцобъекта стало возможным после обращения жителей к Володину

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В микрорайоне «Звезда» в Саратове уже весной должен открыться детский сад «Звездочка».

Сегодня председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил объект и осмотрел его обустройство.

В частности, он отметил удобство расположения детсада: родителям будет удобно отводить и забирать детей. Ранее жители микрорайона обращались к Володину с просьбой оказать содействие в строительстве социальных объектов. Спикер Госдумы провел работу, итогом которой стала передача участков от министерства обороны в собственность муниципалитета.

На возведение детсада из федерального бюджета было выделено 123 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU