Весной в микрорайоне «Звезда» начнет работу детский сад
В микрорайоне «Звезда» в Саратове уже весной должен открыться детский сад «Звездочка».
Сегодня председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил объект и осмотрел его обустройство.
.Фото: Антон Угольков
В частности, он отметил удобство расположения детсада: родителям будет удобно отводить и забирать детей. Ранее жители микрорайона обращались к Володину с просьбой оказать содействие в строительстве социальных объектов. Спикер Госдумы провел работу, итогом которой стала передача участков от министерства обороны в собственность муниципалитета.
На возведение детсада из федерального бюджета было выделено 123 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU