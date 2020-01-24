Женщина украла четверть миллиона у 95-летней старушки в Саратове

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:54:28+03:00

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В полиции Заводского района Саратова раскрыли кражу денег, совершенную в мае 2019 года.

- Днем 17 мая с заявлением обратилась 95-летняя женщина и рассказала, что в 11:30 неизвестная представилась страховым агентом и проникла в ее квартиру по улице Миллеровская, откуда украла 250 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и 23 января 2020 года по подозрению поймали 45-летнюю ранее не судимую гражданку. Злоумышленница за восемь месяцев успела потратить похищенное. Ей выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU