Женщина украла четверть миллиона у 95-летней старушки в Саратове
Подозреваемая представилась страховым агентом
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В полиции Заводского района Саратова раскрыли кражу денег, совершенную в мае 2019 года.
- Днем 17 мая с заявлением обратилась 95-летняя женщина и рассказала, что в 11:30 неизвестная представилась страховым агентом и проникла в ее квартиру по улице Миллеровская, откуда украла 250 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и 23 января 2020 года по подозрению поймали 45-летнюю ранее не судимую гражданку. Злоумышленница за восемь месяцев успела потратить похищенное. Ей выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU