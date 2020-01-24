2020-01-24T09:03:51+03:00
Общество

Володин поручил проверить законность застройки территорий в Саратове

Он возмутился отсутствием инфраструктуры
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во время визита в Саратов председатель Государственной думы Вячеслав Володин затронул проблему неграмотного планирования территорий.

Осматривая участок возле предуниверсария, он заметил здание в два этажа и поинтересовался его назначением. Председатель ГД дал поручение разобраться, на каком основании оно было построено. По его словам, прокуратура должна заняться этим вопросом.

- Практика в Саратове плохая: на месте автостоянок растут многоэтажки, коммуникации не выдерживают, инфраструктуры нет, в школы и садики вести некуда детей, — возмутился Володин.

Он поручил проверить не только данный объект, но и другие подобные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Проекты Володина помогают молодежи реализовать себя в нашей области
Саратовский «НВКбанк» лишился лицензии
В Вольске-18 подросток переломал кости отчиму
В Поволжском институте управления РАНХиГС определили победителей городского чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников
В Советском районе дебошир брызнул в глаза ребенку из баллончика и отправился в колонию
Больше всего в Саратовской области рожают женщины старше 30
В Балакове дама избила парня и отняла кальяны, нарды и белье
Предполагаемого виновника автокатастрофы под Саратовом арестовали в больничной палате
Предстоящая ночь в Саратовской области будет теплее дня
Весной в микрорайоне «Звезда» начнет работу детский сад
В саратовском ТЮЗе состоялось открытие персональной выставки главного художника театра Ольги Колесниковой
Женщина украла четверть миллиона у 95-летней старушки в Саратове
Володин поручил проверить законность застройки территорий в Саратове
В Саратове рецидивист обменял детскую коляску на водку и сигареты
Вячеслав Володин продолжает работать в Саратове
В Балашове подросток умер на глазах родного дяди у бабушки в гостях
У Детского парка в Саратове двое парней избили и ограбили юношу
В пятницу в Саратовской области будет морозно и ветрено
Обманутые дольщики Саратовской области не жалуются на размер компенсаций
Саратовская область — лидер в ПФО по производству прудовой рыбы
Скоростной трамвай в Саратове будет стоить 7 млрд рублей
Володин Радаеву: Нам с вами повезло