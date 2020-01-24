Володин поручил проверить законность застройки территорий в Саратове

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:03:51+03:00

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Во время визита в Саратов председатель Государственной думы Вячеслав Володин затронул проблему неграмотного планирования территорий.

Осматривая участок возле предуниверсария, он заметил здание в два этажа и поинтересовался его назначением. Председатель ГД дал поручение разобраться, на каком основании оно было построено. По его словам, прокуратура должна заняться этим вопросом.

- Практика в Саратове плохая: на месте автостоянок растут многоэтажки, коммуникации не выдерживают, инфраструктуры нет, в школы и садики вести некуда детей, — возмутился Володин.

Он поручил проверить не только данный объект, но и другие подобные.

ИСТОЧНИК KP.RU