Володин поручил проверить законность застройки территорий в Саратове
Во время визита в Саратов председатель Государственной думы Вячеслав Володин затронул проблему неграмотного планирования территорий.
Осматривая участок возле предуниверсария, он заметил здание в два этажа и поинтересовался его назначением. Председатель ГД дал поручение разобраться, на каком основании оно было построено. По его словам, прокуратура должна заняться этим вопросом.
- Практика в Саратове плохая: на месте автостоянок растут многоэтажки, коммуникации не выдерживают, инфраструктуры нет, в школы и садики вести некуда детей, — возмутился Володин.
Он поручил проверить не только данный объект, но и другие подобные.
ИСТОЧНИК KP.RU