В Саратове рецидивист обменял детскую коляску на водку и сигареты

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:45:54+03:00

Его обязали явиться в отдел

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Во Фрунзенском районе Саратова полиция вчера, 23 января, поймала подозреваемого в похищении детской коляски.

- 33-летняя женщина днем 26 декабря обратилась в отдел и рассказала, что кто-то украл Tutek Tirso 3 за 7 тыс. рублей с площади Кирова, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

По подозрению правоохранители поймали 47-летнего рецидивиста. Он признался, что продал коляску за бутылку водки и пачку сигарет неизвестному. Злоумышленника обязали явиться в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU