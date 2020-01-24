В Саратове рецидивист обменял детскую коляску на водку и сигареты
Его обязали явиться в отдел
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Во Фрунзенском районе Саратова полиция вчера, 23 января, поймала подозреваемого в похищении детской коляски.
- 33-летняя женщина днем 26 декабря обратилась в отдел и рассказала, что кто-то украл Tutek Tirso 3 за 7 тыс. рублей с площади Кирова, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
По подозрению правоохранители поймали 47-летнего рецидивиста. Он признался, что продал коляску за бутылку водки и пачку сигарет неизвестному. Злоумышленника обязали явиться в отдел.
ИСТОЧНИК KP.RU