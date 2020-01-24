В Балашове подросток умер на глазах родного дяди у бабушки в гостях

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:13:27+03:00

Насилия на его теле не обнаружено

Изменить размер текста: A A

В Балашове следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 16-летнего парня.

- Вечером 23 января подросток приехал из пригорода в гости к своей бабушке в Балашов. Также в доме был его родной дядя. Внезапно на глазах мужчины мальчик упал и умер. Прибывшие медики констатировали смерть, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия и следов насилия на теле не обнаружили.

В рамках проверки назначено судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU