В Балашове подросток умер на глазах родного дяди у бабушки в гостях
В Балашове следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 16-летнего парня.
- Вечером 23 января подросток приехал из пригорода в гости к своей бабушке в Балашов. Также в доме был его родной дядя. Внезапно на глазах мужчины мальчик упал и умер. Прибывшие медики констатировали смерть, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия и следов насилия на теле не обнаружили.
В рамках проверки назначено судебно-медицинское исследование, чтобы установить точную причину смерти мальчика.
ИСТОЧНИК KP.RU