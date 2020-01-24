У Детского парка в Саратове двое парней избили и ограбили юношу

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:06:17+03:00

При обыске у них нашли похищенные наушники

Изменить размер текста: A A

Во Фрунзенском районе Саратова полиция вчера, 23 января, задержала двух подозреваемых в ограблении.

- Заявление 19-летнего потерпевшего поступило утром 19 января. Парень рассказал, что его избили и ограбили в 04:40 у дома №51/55Б по улице Астраханская, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Злоумышленники отобрали у юноши наушники AirPods, банковскую карту, СНИЛС и визитницу. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело и через несколько дней задержала 19-летнего безработного и ранее судимого за кражи саратовца, а также его 27-летнего ранее не привлекавшегося подельника.

Во время обыска у подозреваемых изъяли наушники, а все остальное они выкинули.

Парней обязали явиться в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU