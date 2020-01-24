У Детского парка в Саратове двое парней избили и ограбили юношу
Во Фрунзенском районе Саратова полиция вчера, 23 января, задержала двух подозреваемых в ограблении.
- Заявление 19-летнего потерпевшего поступило утром 19 января. Парень рассказал, что его избили и ограбили в 04:40 у дома №51/55Б по улице Астраханская, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Злоумышленники отобрали у юноши наушники AirPods, банковскую карту, СНИЛС и визитницу. Сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело и через несколько дней задержала 19-летнего безработного и ранее судимого за кражи саратовца, а также его 27-летнего ранее не привлекавшегося подельника.
Во время обыска у подозреваемых изъяли наушники, а все остальное они выкинули.
Парней обязали явиться в отдел.
ИСТОЧНИК KP.RU