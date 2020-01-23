2020-01-23T20:53:11+03:00
Общество

Обманутые дольщики Саратовской области не жалуются на размер компенсаций

Всего выплаты получил уже 761 человек
Екатерина Семенова
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На заседании актива Саратова выступил зампред правительства Роман Бусаргин. Он рассказал о том, как обстоит ситуация с выплатой компенсаций обманутым дольщикам со стороны ДОМ.РФ.

Выплаты от госкорпорации, по словам Бусаргина, получил уже 761 человек.

- Ни одной жалобы на то, что кому то выплатили недостаточно, меньше, чем было вложено, не поступило, – заметил зампред.

Напомним, ДОМ.РФ взял на себя механизм решения проблемы с 19 долгостроями Саратовской области. Дольщики некоторых из них получат компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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