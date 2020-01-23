Скоростной трамвай в Саратове будет стоить 7 млрд рублей
К строительству планируется приступить уже в 2020 году
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На заседании актива Саратова председатель Государственной думы Вячеслав Володин остановился на теме развития скоростного трамвая.
Он отметил, что всего на проект потребуется более семи млрд рублей.
- Цифры большие, могут испугать. И тогда мы придумываем себе обстоятельства: то погода, то еще что, – отметил Володин. Однако он считает, что к первой очереди строительства город должен приступить уже в 2020 году.
Также он рассказал, что на проект нового автомобильного моста между Саратовом и Энгельсом необходимо более миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU