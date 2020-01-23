Володин Радаеву: Нам с вами повезло
На заседании актива Саратова председатель Государственной думы России Вячеслав Володин высоко оценил работу губернатора Валерия Радаева.
- Честно скажу, при всех своих возможностях есть вопросы, которые без губернатора Радаева не решились бы. Вас отличает порядочность и трудолюбие, это хорошие основания для решения вопросов, – заявил Володин.
Он вспомнил предшественника Радаева – бывшего губернатора Павла Ипатова. Отметив, что он был грамотным специалистов, «но не считал, что здесь можно отдыхать, выйти на пенсию».
- А про вас мы знаем, что вы будете здесь, ходить по тротуарам, которые построите, в больницы, не дай бог, которые построите. Так что нам с вами повезло, а еще больше с теми, кто терпит все это и отсутствие тротуаров и переодевания в снеговиков, – сказал Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU