Володин Радаеву: Нам с вами повезло

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:11:35+03:00

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На заседании актива Саратова председатель Государственной думы России Вячеслав Володин высоко оценил работу губернатора Валерия Радаева.

- Честно скажу, при всех своих возможностях есть вопросы, которые без губернатора Радаева не решились бы. Вас отличает порядочность и трудолюбие, это хорошие основания для решения вопросов, – заявил Володин.

Он вспомнил предшественника Радаева – бывшего губернатора Павла Ипатова. Отметив, что он был грамотным специалистов, «но не считал, что здесь можно отдыхать, выйти на пенсию».

- А про вас мы знаем, что вы будете здесь, ходить по тротуарам, которые построите, в больницы, не дай бог, которые построите. Так что нам с вами повезло, а еще больше с теми, кто терпит все это и отсутствие тротуаров и переодевания в снеговиков, – сказал Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU