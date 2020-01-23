Проект реконструкции стадиона «Спартак» в Саратове может остаться без финансирования

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:07:20+03:00

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В Саратове проходит актив города, участие в котором принимает Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин остановился на теме роста стоимости на реконструкцию объектов. Об этом он говорил во время посещения здания бывшей школы №99.

По его словам, между первоначальными расчетами и итоговыми цифрами возникает разница.

- 279 млн рублей вместо 100 млн стоит реконструкция стадиона «Спартак». Вместо 110 млн рублей на реконструкцию парка имени Марины Расковой проектировщики написали почти 140. На стадион «Волга» в прошлом году планировали 32 млн, в этом году уже 80 млн. Это наши саратовские лучшие умы, лучшие проектировщики, – заметил Володин.

Он считает, что при таких расчетах проект реконструкции стадиона «Спартак» останется без финансирования, эти деньги надо искать.

ИСТОЧНИК KP.RU