Проект реконструкции стадиона «Спартак» в Саратове может остаться без финансирования
В Саратове проходит актив города, участие в котором принимает Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин остановился на теме роста стоимости на реконструкцию объектов. Об этом он говорил во время посещения здания бывшей школы №99.
По его словам, между первоначальными расчетами и итоговыми цифрами возникает разница.
- 279 млн рублей вместо 100 млн стоит реконструкция стадиона «Спартак». Вместо 110 млн рублей на реконструкцию парка имени Марины Расковой проектировщики написали почти 140. На стадион «Волга» в прошлом году планировали 32 млн, в этом году уже 80 млн. Это наши саратовские лучшие умы, лучшие проектировщики, – заметил Володин.
Он считает, что при таких расчетах проект реконструкции стадиона «Спартак» останется без финансирования, эти деньги надо искать.
ИСТОЧНИК KP.RU