2020-01-23T17:34:11+03:00
Общество

Панков: Володин требовательно подходит к тем, кто должен решать проблемы горожан

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» привел в пример слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что представителям власти не нужно искать оправдания тех вопросов, которые не смогли решить для людей

- Встречу с жителями города Володин начал с примера оптимистического. Он напомнил , что ранее в России Саратов по численности населения занимал 3 место. После Москвы и Питера. А вот сейчас мы 17 среди российских территорий. Он подчеркнул, что многое зависит от нас. В президиуме, а здесь были главы районов города, встрепенулись. Просто не нужно искать оправдания тех вопросов, которые не смогли для людей решить. Был упомянут и друг Писной. Не в плане опрометчивых решений. А в разрезе информированности статистики, – пишет Панков.

- Володин требовательно подходит к тем, кто должен решать проблемы горожан. А прежде всего он критичен к себе. Просит усилить ответственность, самоотдачу. Он рассказал, просто вышел на прямой диалог с жителями. Он говорит открыто о том, что нужно, прежде всего, думать о людях. Спикер, реализующий не один десяток проектов в городе, убедительно просит ответственно подходить к решению задач, – добавил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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