Саратовская область — лидер в ПФО по производству прудовой рыбы

23 Янв. 2020 2020-01-23T20:19:26+03:00

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Вчера, 22 января прошло расширенное заседание рыбохозяйственного совета Саратовской области под председательством зампредседателя регионального правительства Алексея Стрельникова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на мероприятии обсуждались вопросы промышленного вылова рыбы.

Сейчас в области есть 89 промысловых участков, договоры на право пользования заключены на 83 участка.

На 2020 год объем распределенных к вылову водных биологических ресурсов составил почти 4,8 тыс. тонн.

На заседании также затронули тему восстановления биоресурсов путем выпуска молоди. В соответствии с планом искусственного воспроизводства в 2019 году в водохранилища области выпустили почти 700 тыс. штук молодняка.

Это профинансировали путем компенсаций предприятия, чья деятельность может приносить вред экологии, а также за счет собственных средств рыбодобывающих организаций.

На заседании речь также шла о рыболовных хозяйствах на федеральных водоемах. Таких в нашей области 32. Среди регионов Приволжского федерального округа Саратовская область является лидером в производстве прудовой рыбы, а по Российской Федерации наша область входит в «десятку» — 5,075 тонны в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU