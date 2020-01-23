2020-01-23T16:56:00+03:00
Общество

Панков: Масштабная идея Володина поможет дать новую жизнь зданию бывшей школы №99

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что инициатива председателя Госдумы Вячеслава Володина позволит сохранить объект культурного наследия — здание бывшей саратовской школы №99.

- Восстановление здания бывшей школы №99 поможет решить сразу две проблемы. Сохранить объект культурного наследия и создать дополнительные учебные площади и студенческий клуб для СГУ. Масштабная идея Володина. Один из старейших классических вузов России может дать зданию новую жизнь.

Был на юбилее вуза, где спикер сказал о необходимости создания факультета фундаментальной медицины, клуба для студентов СГУ, а также ледовой арены, общежитий, дома для молодых преподавателей. Видел удивление, а потом радость в глазах людей. Многое будет сделано для создания удобной инфраструктуры для студентов и ученых, — подчеркнул Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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