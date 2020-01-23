В здании школы №99 в Саратове может появиться факультет фундаментальной медицины СГУ

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:54:56+03:00

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Здание бывшей школы №99 в Саратове могут отдать под факультет фундаментальной медицины в СГУ. А участок рядом — использовать под строительство студенческого клуба.

Об этом председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил во время визита в Саратов, при посещении объекта.

Он предложил губернатору области Валерию Радаеву и ректору МГУ Алексею Чумаченко продумать назначение здания.

Однако он отметил, что следует тщательнее выбирать фирму по созданию проекта. По его словам, есть случаи, когда проектировщики изначально работают под условия конкретной организации.

- Кто за этим стоит, и сколько это стоит. Сэкономить можно было десятки миллионов на отделке в школе микрорайона «Звезда». И у каждого такая конторка, а чья она? Этим уже другие органы занимается. Если бы вы все делали профессионально и по совести, уже завтра мы бы начали, — заявил спикер.

Вячеслав Володин призвал зампреда саратовского правительства Романа Бусаргина проявить власть.

ИСТОЧНИК KP.RU