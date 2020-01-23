2020-01-23T16:41:00+03:00
Звезды

На фестивале «Киновертикаль — 2020» появилась новая номинация

«Война глазами детей» посвящена Году памяти и славы в России
Ольга Симонова
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На фестивале «Киновертикаль» в 2020 году появилась новая номинация.

- Юные кинематографисты смогут попробовать свои силы в создании короткометражек до трех минут в номинации «Война глазами детей», — сообщили «КП-Саратов» в пресс-центре фестиваля.

Номинация посвящена Году памяти и славы в России.

Авторы произведений смогут оживить хроники событий Великой Отечественной войны, рассказать о судьбе близких и земляков, участвовавших в ВОВ.

Также изменена номинация «Замечательные люди моей малой родины». Она предполагает рассказ об известных людях, прославивших свой край.

На выбор у кинематографистов есть еще номинации «Спорт — это жизнь!» и «Нам в мире до всего есть дело».

Напомним, фестиваль-конкурс «Киновертикаль» пройдет в Саратове с 5 по 9 октября 2020 года. Заявиться можно до 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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