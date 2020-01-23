Володин в Саратове возмутился завышенными расценками на реконструкцию зданий

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:18:50+03:00

Стоимость работ на восстановление в два раза выше, чем при строительстве нового дома [фото, видео]

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил здание школы №99 в Саратове. Сейчас оно находится в аварийном состоянии, его предлагается реставрировать.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин поинтересовался стоимостью работ.

По словам зампреда правительства Романа Бусаргина, с учетом отделочных работ, эта сумма составит около 200 млн рублей. То есть порядка 80 тыс. рублей за кв. м.

То есть, как подчеркнул Володин, это примерно в два раза выше, чем строительство объекта с нуля — около 40–45 тыс. рублей за кв. м.

- Вы что делаете? Если мы собираемся кого-то обогащать, то так и скажите, — возмутился председатель ГД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/756455" frameborder="0"></iframe> Володин в Саратове удивился высоким ценам на реконструкцию зданий.

Он отметил, что при таких завышенных ценах не удастся реконструировать здания, которые вошли в список памятников историко-культурного наследия.

В качестве положительного примера он привел предуниверсарий, где на оборудование удалось потратить в два раза меньше средств, чем в одной из школ.

Володин заявил, что необходимо навести порядок с проектными организациями.

- Дальше будем двигаться только тогда, когда будет готова экспертная оценка ваших проектных работ, — отметил Володин.

Здание школы №99 требует реконструкцииФото: Александр Уриевский

Он подчеркнул, что необходимо не средства осваивать, а спасать здания. Роман Бусаргин пообещал проработать поручения.

- Это не поручение у меня, а крик души. Давайте определяемся по цене, если приемлемая стоимость будет, то в этом году начнем, — заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU