Володин в Саратове возмутился завышенными расценками на реконструкцию зданий
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил здание школы №99 в Саратове. Сейчас оно находится в аварийном состоянии, его предлагается реставрировать.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин поинтересовался стоимостью работ.
По словам зампреда правительства Романа Бусаргина, с учетом отделочных работ, эта сумма составит около 200 млн рублей. То есть порядка 80 тыс. рублей за кв. м.
То есть, как подчеркнул Володин, это примерно в два раза выше, чем строительство объекта с нуля — около 40–45 тыс. рублей за кв. м.
- Вы что делаете? Если мы собираемся кого-то обогащать, то так и скажите, — возмутился председатель ГД.
Володин в Саратове удивился высоким ценам на реконструкцию зданий.
Он отметил, что при таких завышенных ценах не удастся реконструировать здания, которые вошли в список памятников историко-культурного наследия.
В качестве положительного примера он привел предуниверсарий, где на оборудование удалось потратить в два раза меньше средств, чем в одной из школ.
Володин заявил, что необходимо навести порядок с проектными организациями.
- Дальше будем двигаться только тогда, когда будет готова экспертная оценка ваших проектных работ, — отметил Володин.
Здание школы №99 требует реконструкцииФото: Александр Уриевский
Он подчеркнул, что необходимо не средства осваивать, а спасать здания. Роман Бусаргин пообещал проработать поручения.
- Это не поручение у меня, а крик души. Давайте определяемся по цене, если приемлемая стоимость будет, то в этом году начнем, — заявил он.
ИСТОЧНИК KP.RU