2020-01-23T16:18:50+03:00
Общество

Володин в Саратове возмутился завышенными расценками на реконструкцию зданий

Стоимость работ на восстановление в два раза выше, чем при строительстве нового дома [фото, видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Вячеслав Володин посещает СаратовВячеслав Володин посещает СаратовФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил здание школы №99 в Саратове. Сейчас оно находится в аварийном состоянии, его предлагается реставрировать.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин поинтересовался стоимостью работ.

По словам зампреда правительства Романа Бусаргина, с учетом отделочных работ, эта сумма составит около 200 млн рублей. То есть порядка 80 тыс. рублей за кв. м.

То есть, как подчеркнул Володин, это примерно в два раза выше, чем строительство объекта с нуля — около 40–45 тыс. рублей за кв. м.

- Вы что делаете? Если мы собираемся кого-то обогащать, то так и скажите, — возмутился председатель ГД.

Володин в Саратове удивился высоким ценам на реконструкцию зданий.

Он отметил, что при таких завышенных ценах не удастся реконструировать здания, которые вошли в список памятников историко-культурного наследия.

В качестве положительного примера он привел предуниверсарий, где на оборудование удалось потратить в два раза меньше средств, чем в одной из школ.

Володин заявил, что необходимо навести порядок с проектными организациями.

- Дальше будем двигаться только тогда, когда будет готова экспертная оценка ваших проектных работ, — отметил Володин.

Здание школы №99 требует реконструкции Фото: Александр Уриевский

Здание школы №99 требует реконструкцииФото: Александр Уриевский

Он подчеркнул, что необходимо не средства осваивать, а спасать здания. Роман Бусаргин пообещал проработать поручения.

- Это не поручение у меня, а крик души. Давайте определяемся по цене, если приемлемая стоимость будет, то в этом году начнем, — заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Володин требовательно подходит к тем, кто должен решать проблемы горожан
Вячеслав Володин принимает участие в активе Саратова
На фестивале «Киновертикаль — 2020» появилась новая номинация
Панков: Масштабная идея Володина поможет дать новую жизнь зданию бывшей школы №99
В здании школы №99 в Саратове может появиться факультет фундаментальной медицины СГУ
В двух городах Саратовской области отменили карантин по бешенству
Володин в Саратове возмутился завышенными расценками на реконструкцию зданий
Сотрудники ГИБДД Саратова рассказали первоклассникам ПДД
Вячеслав Володин посещает Саратов
Глава Саратовстата: За 122 года население Саратова выросло в шесть раз
Полицейские спасли водителя из затонувшей машины под Саратовом
Саратовец обманул желающих заказать путан в Астрахани мужчин
«Гранта» сбила женщину на переходе в Энгельсе
За год в Саратовской области свой статус подтвердили почти 15 тыс. предпенсионеров
Людмила Бокова вошла в топ-10 сенаторов РФ
Стрельников: Жаркое лето 2019 года отразится на рыбалке в Волге через пять лет
В Балакове произошел пожар на улице Факел Социализма