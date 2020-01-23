Сотрудники ГИБДД Саратова рассказали первоклассникам ПДД
Госавтоинспекторы Саратова провели для первоклассников лицея №62 занятие по правилам дорожного движения.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, в рамках профилактического мероприятия «Яркий пешеход» прошла игра-викторина «Стань заметнее».
Детям рассказали о дорожных знаках и их значениях, разобрали сложные ситуации. Например, что делать, если не успел перейти на зеленый сигнал.
Также сотрудники ГИБДД объяснили важность световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и показали, как они работают.
Для лучшего усвоения материала детям подарили закладки с правилами дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU