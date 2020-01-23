2020-01-23T16:11:00+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД Саратова рассказали первоклассникам ПДД

Также детям объяснили важность световозвращающих элементов на одежде
Ольга Симонова
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Фото ГИБДД по СаратовуФото ГИБДД по Саратову
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Госавтоинспекторы Саратова провели для первоклассников лицея №62 занятие по правилам дорожного движения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, в рамках профилактического мероприятия «Яркий пешеход» прошла игра-викторина «Стань заметнее».

Детям рассказали о дорожных знаках и их значениях, разобрали сложные ситуации. Например, что делать, если не успел перейти на зеленый сигнал.

Также сотрудники ГИБДД объяснили важность световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и показали, как они работают.

Для лучшего усвоения материала детям подарили закладки с правилами дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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