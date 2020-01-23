2020-01-23T15:37:01+03:00
Общество

Вячеслав Володин посещает Саратов

Он побывает на ряде объектов
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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Сегодня, 23 января, в Саратов с визитом прибывает спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Как сообщает группа сторонников Володина volodin.saratov в соцсети Instagram, он намерен посетить ряд объектов.

Ожидается, что первой точкой его визита станет школа №99 в Саратове. Она была построена к 300-летию императорского дома Романовых по проекту архитектора Семена Каллистратова в 1914–1916 годах.

В 1942-1944 годах здесь размещался Украинский штаб партизанского движения и спецшкола разведчиков-радистов. Школой №99 она стала называться с 1 января 1961 года.

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Однако в 2006 году работа образовательного учреждения была приостановлена. Сейчас здание находится в аварийном состоянии. Проект реконструкции предусматривает работы, необходимые для поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия без изменения особенностей, составляющих предмет охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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