Вячеслав Володин посещает Саратов
Сегодня, 23 января, в Саратов с визитом прибывает спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
Как сообщает группа сторонников Володина volodin.saratov в соцсети Instagram, он намерен посетить ряд объектов.
Ожидается, что первой точкой его визита станет школа №99 в Саратове. Она была построена к 300-летию императорского дома Романовых по проекту архитектора Семена Каллистратова в 1914–1916 годах.
В 1942-1944 годах здесь размещался Украинский штаб партизанского движения и спецшкола разведчиков-радистов. Школой №99 она стала называться с 1 января 1961 года.
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Однако в 2006 году работа образовательного учреждения была приостановлена. Сейчас здание находится в аварийном состоянии. Проект реконструкции предусматривает работы, необходимые для поддержания в эксплуатационном состоянии объекта культурного наследия без изменения особенностей, составляющих предмет охраны.
ИСТОЧНИК KP.RU