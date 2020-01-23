Полицейские спасли водителя из затонувшей машины под Саратовом
В Саратовском районе автомобиль провалился под лед на реке Терешка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, машина почти полностью ушла под воду в полынье. ЧП случилось между селами Нечаевка и Ершовка.
В это время майор полиции Сергей Загороднев и старшина Александр Тараканов патрулировали местность. Они прибыли по вызову, который поступил дежурному в 23:00, обследовали берег и обнаружили машину.
- Накидали на лед валежника, по нему потихоньку добрались до машины. Открыть дверь не удалось. Пришлось разбить стекло и вытащить гражданина, — рассказал Сергей Загороднев. Он отметил, что помогло то, что у машины были включены фары, иначе поиск мог оказаться очень долгим.
Пострадавший провел в машине около полутора часов. Он рассказал, что не справился с управлением и выразил благодарность сотрудникам полиции, которые его спасли.
Спасение водителя из затонувшей машины.
ИСТОЧНИК KP.RU