Полицейские спасли водителя из затонувшей машины под Саратовом

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:34:11+03:00

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В Саратовском районе автомобиль провалился под лед на реке Терешка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, машина почти полностью ушла под воду в полынье. ЧП случилось между селами Нечаевка и Ершовка.

В это время майор полиции Сергей Загороднев и старшина Александр Тараканов патрулировали местность. Они прибыли по вызову, который поступил дежурному в 23:00, обследовали берег и обнаружили машину.

- Накидали на лед валежника, по нему потихоньку добрались до машины. Открыть дверь не удалось. Пришлось разбить стекло и вытащить гражданина, — рассказал Сергей Загороднев. Он отметил, что помогло то, что у машины были включены фары, иначе поиск мог оказаться очень долгим.

Пострадавший провел в машине около полутора часов. Он рассказал, что не справился с управлением и выразил благодарность сотрудникам полиции, которые его спасли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/756433" frameborder="0"></iframe> Спасение водителя из затонувшей машины.

ИСТОЧНИК KP.RU