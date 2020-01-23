За год в Саратовской области свой статус подтвердили почти 15 тыс. предпенсионеров
За 2019 год с помощью сервиса информирования Пенсионного фонда статус предпенсионеров подтвердили почти 15 тыс. жителей Саратовской области.
- В 2020 году гражданами предпенсионного возраста, наступающего за пять лет до пенсии, являются женщины, которым исполнилось 52 года (1964–1968 годов рождения) и мужчины, достигшие 57 лет (1959–1963 годов рождения), — сообщили в региональном Отделении ПФР.
Отметим, что предпенсионеры имеют право на определенные льготы, например, повышенный размер пособия по безработице, льготы по диспансеризации и налогам и другие. Чтобы их оформить, не нужно обращаться в Пенсионный фонд, а сразу пойти в ведомство, выдающее их.
Также справку о статусе предпенсионера можно заказать на сайте ПФР или лично в Управлении, а также в МФЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU