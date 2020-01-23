2020-01-23T14:00:46+03:00
Общество

За год в Саратовской области свой статус подтвердили почти 15 тыс. предпенсионеров

Этот возраст наступает в 2020 году для 57-летних мужчин и 52-летних женщин
Ольга Симонова
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За 2019 год с помощью сервиса информирования Пенсионного фонда статус предпенсионеров подтвердили почти 15 тыс. жителей Саратовской области.

- В 2020 году гражданами предпенсионного возраста, наступающего за пять лет до пенсии, являются женщины, которым исполнилось 52 года (1964–1968 годов рождения) и мужчины, достигшие 57 лет (1959–1963 годов рождения), — сообщили в региональном Отделении ПФР.

Отметим, что предпенсионеры имеют право на определенные льготы, например, повышенный размер пособия по безработице, льготы по диспансеризации и налогам и другие. Чтобы их оформить, не нужно обращаться в Пенсионный фонд, а сразу пойти в ведомство, выдающее их.

Также справку о статусе предпенсионера можно заказать на сайте ПФР или лично в Управлении, а также в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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