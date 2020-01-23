Людмила Бокова вошла в топ-10 сенаторов РФ
По итогам 2019 года она поднялась на восемь строк
Людмила Бокова
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Людмила Бокова стала лидером среди сенаторов Совета Федерации РФ, представляющих Саратовскую область.
Как сообщает компания «Медиалогия», Людмила Бокова по итогам 2019 года заняла 9-е место, поднявшись на восемь строк.
Больше никто из саратовцев не вошел в топ-50.
Первые три места заняли Валентина Матвиенко, представляющая Санкт-Петербург, Александр Пушков из Пермского края и Константин Косачев из Республики Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU