Людмила Бокова вошла в топ-10 сенаторов РФ

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:04:05+03:00

По итогам 2019 года она поднялась на восемь строк

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Людмила Бокова стала лидером среди сенаторов Совета Федерации РФ, представляющих Саратовскую область.

Как сообщает компания «Медиалогия», Людмила Бокова по итогам 2019 года заняла 9-е место, поднявшись на восемь строк.

Больше никто из саратовцев не вошел в топ-50.

Первые три места заняли Валентина Матвиенко, представляющая Санкт-Петербург, Александр Пушков из Пермского края и Константин Косачев из Республики Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU