Стрельников: Жаркое лето 2019 года отразится на рыбалке в Волге через пять лет

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:33:28+03:00

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Алексей Стрельников, заместитель председателя правительства Саратовской области на расширенном заседание рыбхозяйственного совета области 22 января коротко прокомментировал ущерб от падения уровня Волги и жары летом 2019 года.

- Саратовская область - единственный регион который минувшим летом удержал уровень воды в Волге, не доводя его до критической нормы. Но катастрофическое лето 2019 отразится на рыбе через 5 лет, - заметил Стрельников.

Выпуск мальков в Саратовское и Волгоградское водохранилища существенно увеличится, заявил Стрельников.

- Выпуск молоди 500-600 тысяч штук - мало для нашего бассейна. Начиная с 2020 года он может существенно увеличится и составить 3 миллиона мальков в год только за счет предприятий, чья деятельность может причинить ущерб водным биоресурсам, - сказал Стрельников.

Он также отметил, что в 2019 году произошёл рост поступлений налогов с рыболовства на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU