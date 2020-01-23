Панков: Стопроцентную поддержку Президенту показали депутаты Госдумы

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:32:04+03:00

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Государственная дума приняла в первом чтении предложенные Президентом РФ Владимиром Путиным изменения в Конституцию. В своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков отметил, что все депутаты проголосовали «за».

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- Стопроцентную поддержку Президенту показали депутаты Госдумы. Все депутаты поддержали в первом чтении поправки в Конституцию России. Этот законопроект внес в парламент Президент страны Владимир Путин. И на самом деле все его поправки — это про укрепление власти народа и социальной защиты граждан. Как отметил Володин, эти поправки выстраданы нашим молодым государством. Мы от деклараций 25-летней давности о социальном государстве перешли к практике. И внесли основные социальные нормы в Конституцию страны, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU