2020-01-23T12:24:22+03:00
Общество

Министр здравоохранения Мазина прокомментировала предстоящие закупки медтехники на 57,5 млн рублей

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Министр Наталья МазинаМинистр Наталья Мазина
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В 2020 году минздрав Саратовской области планирует закупить 7 передвижных медицинских диагностических комплексов.

Затраты - 57 млн. 569,4 тыс. рублей покроет федеральный бюджет. комплексы уйдут в Дергачевский, Калининский, Петровский, Пугачевский, Ртищевский, Саратовский и Марксовский районы для центральных больниц.

За счет 8 комплексом, которые были закуплены в 2018 году, как отчитались в минздраве, обследовано более 104 тыс. населения области, у 9 тысяч человек выявлены различные патологии.

- Эти комплексы представляют собой мини-поликлинику на колесах. Закупленные ранее комплексы доказали свою востребованность и эффективность. Мы получаем большое количество благодарностей от жителей, которые могли обследоваться с их помощью, - сказала по этому поводу министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина.

По словам Мазиной, работа по закупкам для развития первичной медпомощи будет продолжена.

Напомним, министр в настоящий момент является подозреваемой по уголовному делу о нарушениях в сфере закупок дорогого медоборудования.

Напомним, уголовное дело в отношении Мазиной возбуждено по части 2 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации», а в отношении других чиновников регионального Минздрава — по части 1.

Следствие заинтересовалось министром и ее подчиненными после заключения Минздравом контракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов в 2018 году. Однако оказалось, что техника не соответствует требованиям, а ущерб бюджету составил 53 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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