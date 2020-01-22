В Саратове пьяная пенсионерка провалилась в полынью и сама вылезла
Спасатели отвезли ее в больницу
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В Заводском районе Саратова пенсионерка провалилась под лед.
Как сообщает портал «ЧП-Саратов», в ледяной воде оказалась 65-летняя женщина.
Пострадавшая провалилась в полынью в районе Улешей, но сумела выбраться самостоятельно к моменту приезда спасателей. Те доставили ее на берег, оказали первую помощь и отвезли в больницу.
По предварительной версии, женщина была пьяна.
ИСТОЧНИК KP.RU