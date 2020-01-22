2020-01-22T17:04:22+03:00
Общество

В Саратове официально утверждены новые тарифы на оплату эвакуации авто и штрафстоянок

Пока на весь Саратов работают семь эвакуаторов, а стоянка только одна
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Эвакуаторы уже работают на улицах СаратоваЭвакуаторы уже работают на улицах СаратоваФото: Екатерина Семенова
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В Саратове официально утверждены тарифы на перемещение и хранение автомобилей и мотоциклов на специализированной стоянке. Приказ об этом подписал еще 17 января первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Зайцев. Тарифы начали действовать в первый же день, когда на улицы Саратова вернулись эвакуаторы.

Напомним, за саму эвакуацию авто нарушителя придется заплатить 2149,2 рубля, и еще 39,8 рубля за каждый час на штрафстоянке. Это все не отменяет также оплату штрафа в ГИБДД за нарушение правил парковки.

За эвакуацию мотоциклов, скутеров и трициклов, скорость которых не превышает 50 км/ч саратовцы заплатят 179,1 рубля и 3,98 рубля за час хранения. Если мотоцикл, квадроцикл и другие мототранспортные средства разгоняются быстрее 50 км/ч, то его эвакуация будет стоить 895,5 рубля, а час хранения — 19,9 рубля.

Единственная специализированная стоянка в Саратове, куда теперь доставляют весь эвакуированный транспорт находится на Симбирской, 36. Официально у компании, выигравшей конкурс, только пять эвакуаторов. Однако в минтрансе сообщили, что их число уже может увеличиться до семи.

Ранее в минтрансе заявили, что эвакуация машин должна происходить только в исключительных случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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