2020-01-22T15:51:33+03:00
Общество

Уволенных работников предприятия в Горном начали трудоустраивать

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Уволенным работникам предприятия «Горный» помогут трудоустроиться и окажут материальную поддержку. Об этом представители областной власти заявили во время встречи с бывшими сотрудниками.

Предприятие «Горный» занималось переработкой отходов, которые остались после уничтожения химического оружия. В Центр занятости населения Краснопартизанского района обратились 69 бывших работников, которые были уволены по истечении срока трудового договора. 12 уже трудоустроены, в скором времени работу получат еще десять. Кроме того, работники смогут переобучиться и получить востребованную на рынке труда профессию. Также министерство труда и занятости сможет оказать финансовую помощь тем, кто захочет открыть собственное дело.

Ранее проблему с увольнением рабочих «Горного» поднял секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков.

- Честно скажу — огорчило, что до сих пор людей никто не собрал и не объяснил им, что никто не оставит их наедине с проблемой. И что их интересы и интересы их семей будут защищены. Считаю, информация для людей всегда должна быть открыта. Какие есть варианты по их трудоустройству, по вовлеченности в производственный процесс. Многие отработали здесь по 20–30 лет, кому-то совсем немного осталось до пенсии. Необходимо выслушать каждого и принять решение, которое их устроит, — написал Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

По просьбе Николая Панкова к решению проблем, волнующих работников, подключились глава фракции ЕР в Саратовской областной думе Олег Алексеев, председатель Федерации профсоюзных организаций области Михаил Ткаченко, секретарь местного отделения «Единой России» Николай Шепелев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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