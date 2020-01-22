В Саратове за год выписали почти 1,2 тыс. штрафов за стоянку на газонах

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:47:15+03:00

Штрафов может быть больше — проверяющих мало

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За 2019 год в Саратове городские чиновники выписали почти 1,2 тыс. штрафов за парковку на газонах или в зеленых зонах. На совещании в мэрии 22 января об этом сообщил начальник управления муниципального контроля Андрей Марусов

Всего чиновники управления составили 1 667 протоколов о нарушениях, остальные, в основном, связаны с обустройством стройплощадок.

Сам Марусов пожаловался, что сил его подчиненных на весь город не хватает, по его словам, на каждого из проверяющих приходится 26 кв. км территории.

Для того чтобы справедливо штрафовать всех нарушителей, требуется решить вопрос об автоматической системе фото- и видеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU