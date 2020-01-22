2020-01-22T15:17:47+03:00
Происшествия

По центру Саратова гулял преступник в федеральном розыске

Его задержали на Первомайской росгвардейцы
Ольга Симонова
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Сотрудники Росгвардии в Саратове поймали 40-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске.

- Задержание прошло поздней ночью у дома по улице Первомайская. Мужчину заметили во время патруля. Он привлек внимание, так как был похож по приметам на разыскиваемого осужденного, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.

Во время проверки данных выяснилось, что это действительно преступник, уклоняющийся от отбывания наказания за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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