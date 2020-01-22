В Саратове полицейские предупредили гуляющих по парку и ТЦ о мошенниках

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:06:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове полицейские и общественники провели акцию «Осторожно: мошенники!».

- В городском парке и одном из ТЦ сотрудники отдела полиции №5 и члены Общественного совета при городском управлении Иван Третьяков и Вячеслав Шаронов рассказывали горожан, как не попасться на уловки мошенников, и раздавали буклеты с рекомендациями о защите от аферистов и куда обращаться в случае преступления, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД по городу.

Также памятки разместили в торговых киосках и на стендах.

В полиции напоминают несколько важных правил:

не верьте собеседникам, представляющимся сотрудниками правоохранительных органов, которые сообщают, что ваш родственник совершил преступление, и предлагают свою помощь за деньги,

будьте внимательнее при общении с навязчивыми незнакомцами, предлагающими помощь и услуги,

не верьте людям, которые предлагают получить кредит даже с отрицательной кредитной историей и предлагают вам внести предоплату (комиссию, первоначальный взнос),

не сообщайте никому реквизиты своей банковской карты, пин-код, CVV/CVC номера (трехзначный код на обороте карты),

не проводите операции по банковской карте по просьбам третьих лиц.

не проводите покупки в непроверенных интернет-магазинах, страницах/профилях в соцсетях, если они просят 100% предоплату.

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (по мобильному телефону – 102).

ИСТОЧНИК KP.RU