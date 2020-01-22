2020-01-22T14:50:31+03:00
Общество

Следователи в Аткарске навестили 99-летнего ветерана

Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В преддверии юбилея Победы в Великой отечественной войне СУ СК РФ по Саратовской области проводят акцию «Спасибо каждому ветерану!».

В ее рамках сотрудники Аткарского межрайонного отдела посетили Василия Дмитриевича Теслина, которому 10 января исполнилось 99 лет.

Готовясь к визиту, сотрудники СО узнали у родственников ветерана, чего бы ему хотелось. Оказалось, сейчас Василий Дмитриевич пишет книгу о своем жизненном пути «Мои мемуары» и для написания ему нужны словари. Коллектив следственного отдела учел это и подарил ему словарь иностранных слов и орфографический словарь В. И. Даля.

Также следователи выразили ветерану слова глубокой признательности за самоотверженность и бесстрашие, проявленные в годы Великой Отечественной войны, и пожелали здоровья, долгой жизни.

Ветеран Великой Отечественной войны Теслин Василий Дмитриевич родился 10 января 1921 года в селе Большая Екатериновка Аткарского района Саратовской области. Учился в Аткарском педагогическом училище, после окончания которого судьба привела молодого Василия Теслина в город Шуя Ивановской области. Там из-за нехватки учителей в местной школе он преподавал почти все предметы школьной программы. Профессия учителя Василию Дмитриевичу очень нравилась, он хотел, чтобы как можно больше людей получили образование, владели грамотой. Сам он также тяготел к знаниям и в 1940 году поступил в Московский институт иностранных языков.

22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, Василий Теслин был студентом второго курса названного института и жил в Москве. Не сомневаясь ни минуты, он ушел добровольцем на фронт.

Боевые будни 20-летнего Василия начались в ноябре 1941 года. За годы войны ему довелось командовать отделением, взводом и минометной ротой.

На войне пригодились знания иностранных языков. Параллельно с ведением боев он выполнял функции военного переводчика. Исключительное мужество и героизм Василий Дмитриевич проявил при взятии Кенигсберга. Он смело и находчиво действовал при освобождении города от противника, при ликвидации подпольных складов оружия и боеприпасов.

Победу Василий Дмитриевич встретил там же, в Кенигсберге. За военные годы удостоен множества наград, среди которых самый почетный — орден Красной Звезды.

После войны Василий Дмитриевич окончил Военный институт иностранных языков и проходил службу в штабе Главного военного советника в Германии. Его общий военный стаж составляет 36 лет.

Сейчас Василий Дмитриевич Теслин — полковник в отставке, в совершенстве владеет английским и немецким языками, много читает, изучает историю государства российского, сочиняет стихи и пишет книги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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