Саратовская область стала лидером по приобретению сельхозтехники через Росагролизинг
Саратовская область возглавила список регионов, которые в 2019 году наиболее активно участвовали в льготных лизинговых программах по приобретению сельхозтехники. Такие данные предоставил Росагролизинг.
Сообщается, что поставлено 384 единицы. Также регион отмечен наибольшим спросом на покупку отечественных сельхозмашин. С Росагролизингом в Саратовской области сотрудничают 310 аграриев.
Глава региона Валерий Радаев отметил, что такое техническое обновление позволяет саратовским аграриям быть конкурентоспособными и получать высокие результаты, несмотря на сложные климатические условия.
- Поступление новых сельскохозяйственных машин в регион — индикатор темпов технической модернизации сельхозпроизводства. Улучшение оснащенности отражается на экономике каждого хозяйства и предприятия: снижаются издержки, растет производительность труда. Важно, что техника приобретается на льготных условиях, и такое взаимодействие с Росагролизингом будет поддерживаться и в дальнейшем, — рассказал Валерий Радаев.
Стоит отметить, что в рамках различных программ сельхозпроизводители области в 2019 году приобрели новую технику на 7,5 млрд рублей, в том числе 445 тракторов и 200 комбайнов.
ИСТОЧНИК KP.RU