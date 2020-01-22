Саратовская область стала лидером по приобретению сельхозтехники через Росагролизинг

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:04:47+03:00

В целом за 2019 год аграрии региона купили новой техники на 7,5 млрд рублей

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Саратовская область возглавила список регионов, которые в 2019 году наиболее активно участвовали в льготных лизинговых программах по приобретению сельхозтехники. Такие данные предоставил Росагролизинг.

Сообщается, что поставлено 384 единицы. Также регион отмечен наибольшим спросом на покупку отечественных сельхозмашин. С Росагролизингом в Саратовской области сотрудничают 310 аграриев.

Глава региона Валерий Радаев отметил, что такое техническое обновление позволяет саратовским аграриям быть конкурентоспособными и получать высокие результаты, несмотря на сложные климатические условия.

- Поступление новых сельскохозяйственных машин в регион — индикатор темпов технической модернизации сельхозпроизводства. Улучшение оснащенности отражается на экономике каждого хозяйства и предприятия: снижаются издержки, растет производительность труда. Важно, что техника приобретается на льготных условиях, и такое взаимодействие с Росагролизингом будет поддерживаться и в дальнейшем, — рассказал Валерий Радаев.

Стоит отметить, что в рамках различных программ сельхозпроизводители области в 2019 году приобрели новую технику на 7,5 млрд рублей, в том числе 445 тракторов и 200 комбайнов.

ИСТОЧНИК KP.RU