Первый замруководителя областного СУ СКР встретится с жителями Вольска

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:43:36+03:00

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Первый заместитель руководителя СУ СКР по Саратовской области генерал-майор юстиции Олег Мезрин проведет в Вольске личный прием.

- Встреча пройдет 30 января с 10:00 в следственном отделе по адресу: улица Чернышевского, 79а. При себе нужно иметь паспорт и по возможности письменное обращение с изложением доводов, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Прийти на прием к Мезрину можно по предварительной записи, позвонив по номерам телефонов: 8 (845-2)28-38-46 и 8 (845-2)74-14-72 до 17:00 29 января.

Также записаться можно, обратившись в следственный отдел Вольска по номеру 8 (845-93)6-38-07.

В СУ СКР отметили, что на встрече с гражданами планируется разобрать вопросы о расследовании уголовных дел и проведении доследственных проверок, а также по иным вопросам в компетенции следственных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU