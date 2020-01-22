2020-01-22T13:43:36+03:00
Общество

Первый замруководителя областного СУ СКР встретится с жителями Вольска

Личный прием пройдет 30 января
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Первый заместитель руководителя СУ СКР по Саратовской области генерал-майор юстиции Олег Мезрин проведет в Вольске личный прием.

- Встреча пройдет 30 января с 10:00 в следственном отделе по адресу: улица Чернышевского, 79а. При себе нужно иметь паспорт и по возможности письменное обращение с изложением доводов, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Прийти на прием к Мезрину можно по предварительной записи, позвонив по номерам телефонов: 8 (845-2)28-38-46 и 8 (845-2)74-14-72 до 17:00 29 января.

Также записаться можно, обратившись в следственный отдел Вольска по номеру 8 (845-93)6-38-07.

В СУ СКР отметили, что на встрече с гражданами планируется разобрать вопросы о расследовании уголовных дел и проведении доследственных проверок, а также по иным вопросам в компетенции следственных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аграрная наука Саратовской области подводит итоги участия в Международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя — 2020»
В Саратовском районе двоих рыбаков спасли с растаявшей Волги
Мэр Исаев отметил лучшее новогоднее оформление магазина «Табак» и ТРЦ «Тау Галерея»
Саратовская область развивает международное сотрудничество в применении новых технологий посевов
В Саратовской области экс-прокуроров заподозрили в избиении беременной женщины и ее мужа
Саратовские студенты посетили ГУ МВД России по Саратовской области
Саратовские юниоры завоевали семь медалей на межрегиональных соревнованиях по биатлону
Уволенных работников предприятия в Горном начали трудоустраивать
Из-за работ на улице Мира 12 домов остались без воды
В Саратове за год выписали почти 1,2 тыс. штрафов за стоянку на газонах
В центре Саратова «Гранта» догнала иномарку
По центру Саратова гулял преступник в федеральном розыске
В Саратове полицейские предупредили гуляющих по парку и ТЦ о мошенниках
Следователи в Аткарске навестили 99-летнего ветерана
Безработный наркоман из Саратова решил стать дилером и попал в колонию
Саратовская область стала лидером по приобретению сельхозтехники через Росагролизинг
Сотрудницу телефонной компании в Саратове уличили в разглашении тайны переговоров
Первый замруководителя областного СУ СКР встретится с жителями Вольска
Трафик в сети «Дом.ru» превысил 3 млн Тбайт
Жители Заводского района лишились и горячей, и холодной воды
Минобраз назвал обходы домов саратовскими учителями добровольной работой
Дворец водных видов спорта в Саратове сдадут к концу 2020 года
В Татищевской ЦРБ отрицают госпитализацию водителя «скорой помощи»
Припаркованный автомобиль мешает ремонтировать водовод в Саратове
СУ СКР ищет очевидцев автокатастрофы под Татищевом
Компания «Саратовгаз» напоминает, нарушения правил газовой безопасности приводят к трагедиям
Банк «Открытие» выпустил новые памятные монеты серии «Легенды Спартака»