Сотрудницу телефонной компании в Саратове уличили в разглашении тайны переговоров
Женщину приговорили к ограничению свободы
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В Октябрьском районе Саратова вынесен приговор 38-летней женщине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали в нарушении конституционных прав другого человека.
Было установлено, что с марта по апрель 2019 года женщина работала в филиале сотовой компании. Она незаконно сфотографировала данные об исходящих звонках абонента без его согласия и решения суда. Снимки она передала третьему лицу, отправив через интернет-мессенджер.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Саратовской области.
Суд приговорил гражданку к трем годам ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU