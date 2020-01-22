Сотрудницу телефонной компании в Саратове уличили в разглашении тайны переговоров

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:49:37+03:00

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В Октябрьском районе Саратова вынесен приговор 38-летней женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали в нарушении конституционных прав другого человека.

Было установлено, что с марта по апрель 2019 года женщина работала в филиале сотовой компании. Она незаконно сфотографировала данные об исходящих звонках абонента без его согласия и решения суда. Снимки она передала третьему лицу, отправив через интернет-мессенджер.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Саратовской области.

Суд приговорил гражданку к трем годам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU