Жители Заводского района лишились и горячей, и холодной воды
В Заводском районе Саратова из-за отключения холодной воды жители нескольких улиц лишились и горячей.
Как сообщает портал Teplo.energy, горячее водоснабжение приостановлено от семи котельных и 12 центральных тепловых пунктов Саратовского филиала «Т Плюс».
В зону отключения попали улицы Химическая, Лесная, 1-й Прессовой проезд, Огородная, 4-я Нагорная, Пролетарская, 2-й Огородный проезд, Ново-Астраханская, 1-я Пионерская, Южная, 6-й Динамовский проезд и Штейнберга.
Котельные и ЦТП начнут работать, когда к ним поступит холодная вода. Напомним, ООО «КВС» отмечали, что водоснабжение появится ориентировочно 23:00.
ИСТОЧНИК KP.RU