2020-01-22T13:25:14+03:00
Общество

Жители Заводского района лишились и горячей, и холодной воды

Не работают семь котельных и 12 ЦТП
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова из-за отключения холодной воды жители нескольких улиц лишились и горячей.

Как сообщает портал Teplo.energy, горячее водоснабжение приостановлено от семи котельных и 12 центральных тепловых пунктов Саратовского филиала «Т Плюс».

В зону отключения попали улицы Химическая, Лесная, 1-й Прессовой проезд, Огородная, 4-я Нагорная, Пролетарская, 2-й Огородный проезд, Ново-Астраханская, 1-я Пионерская, Южная, 6-й Динамовский проезд и Штейнберга.

Котельные и ЦТП начнут работать, когда к ним поступит холодная вода. Напомним, ООО «КВС» отмечали, что водоснабжение появится ориентировочно 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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