Минобраз назвал обходы домов саратовскими учителями добровольной работой

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:02:00+03:00

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Министерство образования Саратовской области прокомментировала публикацию, в которой учителя пожаловались, что им нужно обходить дома, чтобы собрать сведения о детях в микрорайонах.

- Подобный мониторинг проводится ежегодно, и он необходим для понимания администрацией школы комплектования учреждения на новый учебный год, а также для профилактики семейного неблагополучия, — сообщили «КП-Саратов» в Минобразе региона.

В министерстве отметили, что сначала такая работа школами идет совместно с поликлиниками, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждениями культуры, спорта и ГУ МВД по Саратовской области. Только после этого информация по некоторым детям уточняется по месту жительства ребенка.

К тому же, как подчеркнули в Минобразе, учителя или сотрудники школы ходят в микрорайоны, где может быть опасно, вместе с полицией и справкой, где они трудятся.

Также в министерстве напомнили и о принуждении учителей заниматься обходами.

- Согласно статье 99 Трудового кодекса Российской Федерации привлечение работодателя к такой работе допускается только с его письменного согласия на добровольной основе, — подчеркнули чиновники.

Стоит отметить, что родители, в свою очередь, во время обходов могут не предоставлять сведения о детях по желанию, например, имя, фамилию и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU