Дворец водных видов спорта в Саратове сдадут к концу 2020 года

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:37:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 22 января, осмотрел ход строительства Дворца водных видов спорта в Кировском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, на объекте уже выполнено бетонирование чаши бассейна, к марту закончится кирпичная кладка стен, проведен монтаж перекрытий крыши. На объекте каждый день работают более 100 человек.

Фото пресс-службы губернатора

- Дворец водных видов спорта — один из самых крупных объектов, который строится в нашей области в этом году. Работы идут в графике, мы вступаем в завершающую стадию. На конец 2020 года намечен ввод объекта, — сказал Валерий Радаев.

Он отметил, что новый плавательный комплекс будет соответствовать требованиям для проведения соревнований мирового уровня. Радаев также подчеркнул, что у саратовских спортсменов огромный потенциал, и они регулярно побеждают в международных турнирах. К тому же, по словам губернатора, Дворец водных видов спорта нужен и жителям новых микрорайонов.

Напомним, строительство объекта началось в 2014 году, но из-за недостаточного финансирования не раз приостанавливалось. Работы возобновились, когда Дворец водных видов спорта вошел в нацпроект «Демография».

Фото пресс-службы губернатора

ИСТОЧНИК KP.RU