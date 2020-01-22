В Татищевской ЦРБ отрицают госпитализацию водителя «скорой помощи»

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:00:07+03:00

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Водитель неотложки не получил травмы от обрушения стены «скорой помощи». Об этом рассказал главный врач Татищевской районной больницы Игорь Матвеев.

Он отметил, что после ЧП была собрана комиссия. Хирург и стоматолог осмотрели пострадавшего, но серьезных повреждений не нашли. При этом тот факт, что на него рухнула стена, не подтверждается ничем, кроме его слов.

Также после осмотра мужчина ушел, и где он лечится сейчас — неизвестно.

Напомним, ранее в соцсети было опубликовано видео с кусками штукатурки и следами крови. Пользователь заявил, что обрушившаяся стена травмировала водителя «скорой помощи», после чего его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

ИСТОЧНИК KP.RU