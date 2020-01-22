В Татищевской ЦРБ отрицают госпитализацию водителя «скорой помощи»
Водитель неотложки не получил травмы от обрушения стены «скорой помощи». Об этом рассказал главный врач Татищевской районной больницы Игорь Матвеев.
Он отметил, что после ЧП была собрана комиссия. Хирург и стоматолог осмотрели пострадавшего, но серьезных повреждений не нашли. При этом тот факт, что на него рухнула стена, не подтверждается ничем, кроме его слов.
Также после осмотра мужчина ушел, и где он лечится сейчас — неизвестно.
Напомним, ранее в соцсети было опубликовано видео с кусками штукатурки и следами крови. Пользователь заявил, что обрушившаяся стена травмировала водителя «скорой помощи», после чего его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
ИСТОЧНИК KP.RU