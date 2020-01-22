2020-01-22T11:14:56+03:00
Общество

Припаркованный автомобиль мешает ремонтировать водовод в Саратове

ООО «КВС» ищет владельца машины
Екатерина Семенова
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Припаркованный автомобиль мешает начать аварийные работы на водоводе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», Renault стоит напротив дома №49 по улице Слонова.

Регистрационный номер автомобиля — в683ам164.

- Просим всех, кто обладает информацией о владельце транспортного средства, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24, — отметили на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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