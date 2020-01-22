Припаркованный автомобиль мешает ремонтировать водовод в Саратове
ООО «КВС» ищет владельца машины
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Припаркованный автомобиль мешает начать аварийные работы на водоводе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», Renault стоит напротив дома №49 по улице Слонова.
Регистрационный номер автомобиля — в683ам164.
- Просим всех, кто обладает информацией о владельце транспортного средства, сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24, — отметили на предприятии.
ИСТОЧНИК KP.RU