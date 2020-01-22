Компания «Саратовгаз» напоминает, нарушения правил газовой безопасности приводят к трагедиям

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:13:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В январе 2020 года на территории Саратова и области произошло два несчастных случая, связанных с использованием газа в быту. В них пострадали четыре человека, в том числе два ребенка. В частности, от отравления угарным газом погиб один человек. Причинами случившего стало грубое нарушение правил использования газа в быту — эксплуатация газовой печи при закрытом шибере и газовой колонки при включенной принудительной вытяжке без обеспечения притока свежего воздуха в помещение. В том и другом случаях происходит скопление угарного газа в помещении.

Отравление угарным газом опасно для жизни и не редко приводит к летальному исходу. Стоит насторожиться, если ощущается головная боль, стук в висках, головокружение, боли в груди, сухой кашель, слезотечение, тошнота, рвота. Возможны зрительные и слуховые галлюцинации.

Компания «Саратовгаз» напоминает, что при использовании бытовых газовых приборов необходимо проветривать помещение, проверять наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах перед тем, как включить газовое оборудование и во время его работы.

Правила эксплуатации отопительной газовой печи.

До включения печной горелки в работу откройте шибер (заслонку) и поверьте тягу, поднеся полоску бумаги к смотровому окошку на панели горелки (полоска бумаги должна притягиваться). При отсутствии тяги розжиг горелки запрещается!

Розжиг горелки производится в следующей последовательности:

— откройте дверку поддувала на величину, обеспечивающую нормальную тягу;

— откройте кран на газопроводе перед отопительной печью;

— проверьте, чтобы кран подачи газа на основную горелку оставался закрытым;

— произведите розжиг запальника: для этого нажмите кнопку клапана и бумажным жгутом зажгите запальную горелку;

— удерживайте кнопку до тех пор, пока рычаг переместится на кнопку и зафиксирует ее в нажатом положении;

— откройте кран подачи газа на основную горелку;

— отрегулируйте подачу первичного воздуха с помощью воздушных регуляторов горелки, так чтобы пламя имело голубоватый цвет, языки пламени не имели отрывов;

— через 5–7 минут после включения горелки отопительной печи необходимо еще раз проверить тягу.

По окончании натопа печи:

— закройте кран на газопроводе перед горелкой;

— закройте кран на горелке;

— закройте шибер в дымоходе через 5-10 минут после выключения горелки.

Категорически запрещается:

— оставлять работающую отопительную печь без присмотра;

— производить бесконтрольный натоп печи (топить печь разрешается не более 2-3 часов подряд, затем, выключив горелку, надо сделать перерыв на 3-4 часа и при необходимости протопить еще);

— производить розжиг горелки отопительной печи лицам, не прошедшим инструктаж, малолетним детям;

— включать горелку печи при наличии утечки газа, неисправности автоматики горелки, отсутствии тяги в дымоходе;

— нажимать на кнопку газового клапана и зажигать запальник, не убедившись, что кран подачи газа на горелке закрыт;

— устранять неполадки в работе горелки, производить ремонт или вносить конструктивные изменения в устройство горелки;

— пользоваться печью, имеющей нарушения обмуровки.

ИСТОЧНИК KP.RU